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09.08.2020 - 10:02 | | DHA

Adana’da kılık değiştiren polis, 2 aylık hamile firari yankesiciyi yakaladı!

Adana’da cezaevinden kaçan, yankesicilik yöntemiyle 1 cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalan 2 aylık hamile Aynur Gezer (19), kılık değiştiren polislerce çarşıda yakalandı.

Adana’da kılık değiştiren polis, 2 aylık hamile firari yankesiciyi yakaladı!

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Melekgirmez Sokak’ta iddiaya göre, çarşıda alışveriş yaptıkları sırada 3 kadının çantasından 1 cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kadının yüzünü kapatarak, yanında bir çocukla çarşıda yankesicilik yaptığını belirledi.

Şüphelinin isminin Aynur Gezer olduğunu tespit eden polis, kadının kasım ayında Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevinden kaçtığını belirledi.

POLİSLER KILIK DEĞİŞTİRDİ

Aynur Gezer’in aynı çarşıda sürekli yankesicilik yaptığını belirleyen polis, kılık değiştirerek çarşının tüm köşelerini tuttu. Bu sırada çarşıya giren Gezer, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen Gezer’in 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gezer, yeniden cezaevine gönderildi.

 

Son dakika! İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı.Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir' denildi.
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