MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da korkunç olay! Herkesin gözü önünde suda kayboldu
ABONE OL
19.06.2020 - 01:55 | | AA

Adana'da korkunç olay! Herkesin gözü önünde suda kayboldu

Adana'da, köprü üzerinde çevredekilerin gözü önünde bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kimliği belirsiz kişi, suda kayboldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sırt çantalı ve 25- 30 yaşlarındaki bir erkek, köprü üzerinde, çevredekilerin gözü önünde bıçak ile bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

Adanada korkunç olay Herkesin gözü önünde suda kayboldu




Suya atladıktan sonra üzerindeki sırt çantasını çıkaran genç, suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde yaklaşık 1 saat arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına, sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi bulunamadıAdana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da korkunç olay! Herkesin gözü önünde suda kayboldu

Adana'da korkunç olay! Herkesin gözü önünde suda kayboldu

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Konya'da sünger fabrikası alev alev yandı

Konya'da sünger fabrikası alev alev yandı

Sıradaki Haber