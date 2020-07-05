Adana’dan tepki çeken görüntü! 'Balık istifi' yolculuk...

Ülke genelinde koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam edilirken, Adana’da da sık sık maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde duraktan yolcuların binmeye çalıştığı dolmuştaki kalabalık ise dikkat çekti.

Dolmuşta yer olmamasına rağmen yolcuların 'balık istifi' binmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dolmuşa binemeyen yolcunun, kapıya tutunarak seyahat ettiğini görenler ise şaşırdı.

Çevredekiler, dolmuş şoförü ile yolculara tepki gösterdi.