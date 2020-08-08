Adım atacak yer kalmadı, akın akın geliyorlar

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı.

Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç vakitlere kadar sürdü.

Kuyruk kilometrelerce devam ederken vatandaşlar feribot sırasında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Korona virüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.

Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.

Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.