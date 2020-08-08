08.08.2020 - 13:47 | | İHA
Adım atacak yer kalmadı, akın akın geliyorlar
Corona virüs pandemisinde yeni normalleşme sürecinin ardından tatilcilerle dolup taşan Bozcaada'da esnaf yoğunluktan mutlu olurken halk ise tedirginlik yaşıyor. Ağzına kadar dolu feribotlarla araçlarıyla akın eden tatilciler adada neredeyse adım atacak yer bırakmadı.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da bu hafa sonu önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı.
Kalabalık nedeniyle feribot seferleri saatsiz olarak, doldur-boşalt sistemiyle gece geç vakitlere kadar sürdü.
Kuyruk kilometrelerce devam ederken vatandaşlar feribot sırasında saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Korona virüs nedeniyle sezona geç başlayan ada esnafı ekonomik anlamda mutlu olsa da yaşanan yoğunluk bölge halkını tedirgin etti.
Özellikle bugün yaşanan tatilci yoğunluğu, önceki yıllarda yaşanan kalabalığı aratmadı.
Bozcaada'da plajlar, sokaklar, restoranlar, çay bahçeleri hafta sonu doldu taştı. Ortalama yatak sayısı 4 bin olan ada bu sayının çok üzerinde tatilciyi ağırlıyor.
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