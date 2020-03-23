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23.03.2020 - 10:46 |

Adliye’de kimlik ve ateş kontrolü! 65 yaş üstü adliyeye alınmıyor

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na gelen yaşlı vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı. Kimlikte 65 yaşın üzerinde olan vatandaşlar adliyeye alınmadı. Ayrıca adliyeye gelen hakim-savcı-personel ve vatandaşların adliyeye girişi esnasında ateşleri ölçülmeye başlandı.

Adliye’de kimlik ve ateş kontrolü! 65 yaş üstü adliyeye alınmıyor
ELİF ALTIN / İSTANBUL

65 YAŞ ÜSTÜNE GİRİŞ YASAK

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için gönderdiği sokağa çıkma yasağı talimatının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda kimlik kontrolü yapılmaya başlandı. Güvenlik görevlileri adliyeye gelen yaşlı vatandaşların kimliklerine bakarak 65 yaş üstü olanları adliyeye girişini engelledi.

HERKESİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Corona virüs tedbirleri kapsamında ayrıca güvenlik görevlileri adliyeye gelen hakim, savcı, personel ve vatandaşa kadar ateş ölçer ile herkesin ateşini ölçüyor. Tüm kapıların kapatıldığı ve tek kapıdan giriş yapılan adliyenin kapısına ateş ölçmekle görevli bir güvenlik görevlisi yerleştirilmiş durumda. Ateşi normal seviyede olanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.

Adliye’de kimlik ve ateş kontrolü 65 yaş üstü adliyeye alınmıyor

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