MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adnan Oktar suç örgütünü anlatan kitapçık dava dosyasında!
ABONE OL
20.12.2020 - 16:26 | | AA

Adnan Oktar suç örgütünü anlatan kitapçık dava dosyasında!

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada şikayetçi avukatı olan Eser Çömlekçioğlu, örgütün cinsel istismar sistemini anlatmak için hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçık, dava dosyasına girdi.

Adnan Oktar suç örgütünü anlatan kitapçık dava dosyasında!
Son dakika! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sisteminin kitapçığı ortaya çıktı
Son dakika! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sisteminin kitapçığı ortaya çıktı
Son dakika! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sisteminin kitapçığı ortaya çıktı
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında aralarında  suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın  yargılanmasına devam ediliyor.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonlarda  yapılan duruşmalar sırasında şikayetçi avukatı Eser Çömlekçioğlu'nun hazırladığı  "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık  kitapçığı, dosyaya sunduğu öğrenildi.

Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan  kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor.

Kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat  hikayesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.

MAĞDURLARIN YAŞADIĞI OLAYLAR "HALE" MAHLASIYLA AKTARILDI

Dosya kapsamındaki bazı ses kayıtlarına da karekod yardımıyla  ulaşılmasının sağlandığı çalışmanın ön sözünde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kitapta yer alan bilgiler, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün  yargılanmakta olduğu dosyada yer alan dijital deliller, müşteki-mağdur ifadeleri,  teknik takip, dinleme ve ses tapeleri değerlendirilerek bir araya getirilmiştir.  Devletin resmi makamları tarafından ele geçirilen bu önemli veriler, örgütün  tuzağa düşürmek için 'hedef' olarak seçtiği genç kızlara yıllar boyunca hangi  aşamada, hangi çalışılmış ve sistematik tuzakların kurulduğunu somut olarak göz  önüne sermektedir. 40 yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmiş  olmasına rağmen, örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kurumlarındaki  bazı kirli eller, bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş ve  karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği bu silahlı istismar örgütü varlığını  bugüne dek sürdürmüştür. Dava dosyasında ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın  yaşadığı olaylar 'Hale' mahlasıyla anlatılmaktadır. Diyalogların tamamı ifade ve  dava delilleri ile sabit olan konulardır ve hepsi tamamen gerçektir."

"CİNSEL SÖMÜRÜ SİSTEMİ TARAFIMCA KİTAP HALİNE GETİRİLMİŞ"

Avukat Eser Çömlekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu  kitapçığı 1-2 hafta kadar önce mahkemeye sunduğunu belirterek, "Davada mağdur,  müştekiler ve tanıkların anlatımları ile açığa çıkan cinsel sömürü sistemi  tarafımca kitap haline getirilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Çok az sayıda  yaptırılan bu kitaptan bir suret de mahkemeye sunulmuştur." dedi.

 

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet