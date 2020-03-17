Dünyanın ve Türkiye'nin en öenmli gündemi corona virüsü... Fakat binlerce mahkum için önemli konuların başında af yasası geliyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları bir gelişme olup olmadığını öğremek için Af yasası çıkıyor mu? Genel af ile ilgili son gelişmeler neler? siye soruyor.

AF YASASI SON GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında af yasası hakkında bazı bilgiler verdi. Erdoğan ifadesinde şu cümleleri kullandı; "Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek."



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.



"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." açıklamasını yaptı.