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02.11.2020 - 16:05 | | DHA

AFAD: Depremde 91 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

AFAD: Depremde 91 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı

Can kaybının 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839'u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.
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