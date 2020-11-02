AFAD: Depremde 91 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı

Can kaybının 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839'u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.