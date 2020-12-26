AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgula 26 Aralık | Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri... Bugün deprem oldu mu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Son zamanlarda Ege'de meydana gelen şiddetli depremler vatandaşları korkutttu. İşte deprem listesine göre bugünkü depremler.

SON DEPREMLER 26 ARALIK 2020

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ