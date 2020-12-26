26.12.2020 - 11:41 |
AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgula 26 Aralık | Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 26 Aralık son depremler listesi araştırılıyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi öğrenebilirsiniz. İşte 26 Aralık son dakika depremler...
Son dakika deprem haberleri... Bugün deprem oldu mu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Son zamanlarda Ege'de meydana gelen şiddetli depremler vatandaşları korkutttu. İşte deprem listesine göre bugünkü depremler.
SON DEPREMLER 26 ARALIK 2020
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ