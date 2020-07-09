AFAD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 3 Temmuz'da Hendek ilÃ§esinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada fabrikanÄ±n zarar gÃ¶rmeyen noktalarÄ±ndaki patlayÄ±cÄ±larÄ±n bugÃ¼n kamyonlarla baÅŸka bir alana taÅŸÄ±nmasÄ± esnasÄ±nda 11.35 sÄ±ralarÄ±nda TaÅŸkÄ±sÄ±ÄŸÄ± mevkisinde patlayÄ±cÄ±nÄ±n taÅŸÄ±yÄ±cÄ± kamyondan indirildiÄŸi sÄ±rada patlama meydana geldiÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlama neticesinde Sakarya AFAD 2 araÃ§ ve 14 personel, 9 ambulans ve 1 UMKE ekibi, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 2 su tankeri, 1 arazÃ¶z ve 1 mÃ¼dahale aracÄ±, itfaiye 5 ekip ve jandarma ekipleri patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi noktaya sevk edildi. Patlamada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±."Â