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09.07.2020 - 13:40 | | DHA

Son dakika haberleri: Sakarya'da ikinci facia! '3 şehidimiz, 6 yaralımız var'

Son dakika haberlerine göre, Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Sakarya'daki patlamaya ilişkin, 'Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var' dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgeye gittiği bildirildi.

Sakarya'da patlama! Ekipler bölgede
Sakarya'da patlama! Ekipler bölgede
Sakarya'da patlama! Ekipler bölgede
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi.

Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.

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Son dakika haberleri: Sakaryada ikinci facia 3 şehidimiz, 6 yaralımız var

İÇİŞLERİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır' denildi.

Son dakika haberleri: Sakaryada ikinci facia 3 şehidimiz, 6 yaralımız var

SAKARYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Malzemelerin kamyon üzerindeyken patlamanın geçekleştiğini aktaran Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var. Yaralılardan 1'inin durumu ağır." ifadesini kullandı.

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