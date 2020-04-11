Afrin’de Öcalan posteri yerine dev Türk bayrağı

Bülbül ilçesi Darmık Dağı’nın güney yamaçlarında beton zemine çizilen Öcalan’ın portresi harekat sırasında TSK tarafından bombalanmıştı. Parçalanan portrenin yerine bölgede görev yapan askerler tarafından dev Türk Bayrağı çizdi.

İdlib’de yeni üs

Moskova Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’de ateşkesin korunması ve Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolunun güvenliğinin sağlanması için, TSK ve Rus askeri polisi 8 Nisan’da M4 otoyolunda üçüncü ortak devriye faaliyetini gerçekleştirdi. Devriye Serakib ile Neyrab arasında gerçekleştirildi. Alınan bilgilere göre Neyrab’ta sivillerin protestosu üzerine, Rus zırhlıları konvoyun güvenliği sebebiyle devriyeyi tamamlayıp Serakib’e dönerken, TSK zırhlıları devriyeye bir süre daha devam etti. TSK, M4 yolu üzerinde bulunan Jinna köyüne yeni bir askeri nokta kurdu. Böylece M4 üzerinde kurulan askeri nokta sayısı 10’a çıktı.