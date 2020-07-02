Afyonkarahisar'ın Taşoluk beldesi, karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da koronavirüs salgınının önlenmesi ve yayılımının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Sinanpaşa'ya bağlı Taşoluk beldesi, dün geceden itibaren karantinaya alındı. Sinanpaşa Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

Beldede yaşayanların karantina uygulamasından haberdar olmaları için karar, belediye hoparlöründen seslendirilirken, halk uygulama öncesi bilgilendirildi.