Ağır iyot tozu, 3 polis memurunu hastanelik etti

Boğaz yanması ve nefes almakta güçlük çeker vaziyette arkadaşlarından yardım isteyen 3 polis memuruna ilk müdahale laboratuvara çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırılan 3 polis memuru, yapılan müdahalenin ardından gözlem altına alındı.

Olay sonrası Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından tedbir amaçlı olarak yerleşkeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrılırken, yapılan ilk incelemede 3 polis memurunu hastanelik eden maddenin uyuşturucu yapımında kullanılan ağır iyot tozu olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Memurların maddeyi maskesiz ve kontrolsüz şekilde incelemeye alınca boğaz yanması ve nefessiz kalma sorunu yaşadıkları belirtildi. İstanbul Adliyesi’nde bağlı, bir uyuşturucu çetesine yönelik davaya bakan mahkeme tarafından incelenmek üzere gönderildiği öğrenilen maddeyle ilgili incelemeler

devam ediyor.