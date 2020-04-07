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07.04.2020 - 13:20 |

Agorafobi nedir? İşte Agorafobi korkuları...

Agorafobi gündemde aranan konular arasında yer alıyor. Bir anksiyete bozukluğu olan Agorafobinin çeşitli belirtileri bulunmaktadır. Agorafobisi olanlar dışarıya yalnız çıkmaktan korkarlar. Peki Agorafobi nedir? İşte detaylar...

Agorafobi nedir? İşte Agorafobi korkuları...

Agorafobi nedir? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Agorafobisi olan kişilerde evde tek kalmama gibi çeşitli haller görülmektedir. Agorafobi korkularının neler olduğu ise merak ediliyor. Peki Agorafobi nedir, korkuları nelerdir?

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur.Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür.Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.

KORKULARI

Toplu taşıma ile seyahat etmek.
Kalabalık caddelerde dolaşmak.
Kuyrukta beklemek.
Tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak.
Büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Anksiyete bozukluğu ya da kaygı bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel kapsamlı bir addır.

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