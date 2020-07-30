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30.07.2020 - 00:09 | | AA

AK Parti'li Çelik'ten, Adanalılara 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dün ve bugün Adana'da pek çok yeri dolaştım. Bazı yerlerde maske ve mesafe konusunda kurallara uyulmaması sebebiyle çok kaygılandım. Herkesin sağlığı için kurallara uyalım" dedi.

AK Parti'li Çelik'ten, Adanalılara 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün ve bugün Adana'da pek çok yeri dolaştım. Bazı yerlerde maske ve mesafe konusunda kurallara uyulmaması sebebiyle çok kaygılandım. Herkesin sağlığı için kurallara uyalım. Sevdiklerimizle daha güzel günlere kavuşalım. Normalleşme sürecinde lütfen tedbirleri aksatmayalım. Sokakların yanı sıra, dün ve bugün gördüğüm mekanlarda da maske ve mesafe maalesef çoğu yerde yok. Biliyorum, Adana'da sohbet her zaman çok koyu ve muhabbet her zaman çok derin. Ama her şeyin başı sağlık. Daha güzel günlerde daha çok sohbet ve muhabbet için kurallara lütfen uyalım. Maske, mesafe ve temizlik hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

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