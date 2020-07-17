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17.07.2020 - 23:15 | | DHA

Akar ve Varank, 'Yerli Otomobil Fabrikası' alanında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği fabrika alanında incelemede bulundu.

Akar ve Varank, 'Yerli Otomobil Fabrikası' alanında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Temmuz'da temel atma programı gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği fabrika alanında incelemede bulundu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Hara bölgesinin içinde yer alacak olan fabrika alanında, incelemelerde bulunan Bakanlara AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık da eşlik etti. 

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