Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kimdir? Prof. Dr. Özlenen Özkan kaç yaşında, aslen nereli?

Özlenen Özkan kimdir sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğüne atanan Özlenen Özkan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 16 Üniversiteye rektör ataması yapılmış bunlardan biri de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. Peki Özlenen Özkan kimdir?

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008

Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001

Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.

İngilizce, Çok İyi

Araştırma Alanları

Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

Surgery

Mesleki Deneyim

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor

Yarık Damak, Lisans, 2017-2018

Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018

Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018

Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018

Yanık, Lisans, 2017-2018

Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.

Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.

Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.

Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.