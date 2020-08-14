Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kimdir? Prof. Dr. Özlenen Özkan kaç yaşında, aslen nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 16 Üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Atama sonuçlarının ardından Akdeniz Üniversitesine yeni rektör olarak atanan Özlenen Özkan kimdir sorusu gündeme geldi. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra uzmanlık çalışmalarını da aynı üniversitede tamamlayan Özlenen Özkan son olarak yapılan atama ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak atandı. İşte Özlenen Özkan hakkında merak edilenler...
Özlenen Özkan kimdir sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğüne atanan Özlenen Özkan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 16 Üniversiteye rektör ataması yapılmış bunlardan biri de Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. Peki Özlenen Özkan kimdir?
ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001
Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi
Surgery
Mesleki Deneyim
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor
Yarık Damak, Lisans, 2017-2018
Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018
Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018
Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018
Yanık, Lisans, 2017-2018
Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.