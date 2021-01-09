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09.01.2021 - 04:02 | | DHA

Alacak-verecek kavgası cinayetle bitti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alacak-verecek kavgası cinayetle bitti

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Kordon 1 Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ünal Y. (48) ile Mehmet Akgün (35), daha önce aralarında büyükbaş hayvan alışverişi yaptı. Ünal Y., yanına oğlu Asım Y. (21)'yi de alarak Akgün ile konuşmak için ablasının oturduğu Poyraz Apartmanı'nın önüne geldi. Sokakta otomobil içinde buluşan taraflar tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Asım Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla, yanında oturan Akgün'e 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynundan ve kalbinden yaralanan Akgün, 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Akgün'ün cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, şoför koltuğunda oturan baba Ünal Y., olay sonrası otomobili emniyetin önüne sürerek oğlu Asım Y. ile teslim oldu. Gözaltına alınan baba Ünal Y. ile oğlu Asım Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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