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18.10.2020 - 17:12 | | İHA

Alanya’da korona denetimi! Tek tek uyarıldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Kaymakam Fatih Ükrmezer’in de katıldığı denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Alanya’da korona denetimi! Tek tek uyarıldılar

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ilçede koronavirüs denetimleri aralıksız sürüyor. Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi üzerinde yapılan denetimlere Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı da katıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde Kaymakam Ürkmezer, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, koronavirüsle mücadelede maske takılması konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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