Aldığımız bilgiyi kontrol etmiyoruz

Türkiye genelinde bin 87 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; Kovid-19 salgınıyla birlikte medya kullanıcılarının haber ve bilgi tüketimi salgın öncesine göre artış gösterirken, kullanıcıların yarısından çoğu Kovid-19 hakkında eriştikleri bilgilerin doğruluğunu kontrol etmiyor. Kovid-19 ile ilgili bilgi ve haberlerin doğruluğunu en çok kontrol eden grup 18-29 yaş arası gençler. Eğitim ve gelir seviyesi açısından üniversite seviyesi ve üst gelir grubu bir bilginin doğruluğunu/yanlışlığını en fazla kontrol ettiğini söyleyen gruplar olarak kaydedildi.

Facebook ilk sırada

Sosyal ağlar arasında katılımcıların gözünden yanlış bilgiyle en çok karşılaşılan platform Facebook, geleneksel medya türleri arasında ise tartışma programları oldu. 30 yaş altı medya kullanıcıları en sık Facebook’ta yanlış bilgi ile karşılaştığını belirtirken, 18-29 yaş grubu kullanıcıların bu platformu kullanım sıklığı diğer gruplara göre düşük olduğu belirlendi.

En çok kime güveniyoruz?

Salgın döneminde açıklamalarına en çok güvenilen ilk üç kişi ve kurum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Araştırmayı değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer Çamurdan, “2018’de yayımlanan Reuters Dijital Haber Raporu’na göre Türkiye, sosyal medya kullanıcılarının yanlış bilgi ve sahte habere maruz kalma algısının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor” dedi.