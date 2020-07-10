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10.07.2020 - 13:19 |

ALES 2020/1 ne zaman uygulanacak? ALES sınav yerleri belirlendi mi?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru işlemleri 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında alındı. ALES adayları sınav gününü merak etmeye başladı. ALES bu yıl ne zaman uygulanacak? sorusu yoğun ilgi görürken, ALES sınavına kısa bir süre kala sınav yerleri de araştırılıyor. Peki ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

ALES 2020/1 ne zaman uygulanacak? ALES sınav yerleri belirlendi mi?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES sınavı için heyecan dorukta. ALES sınavına katılım sağlayacak adaylar, sınav tarihini ve sınav yerlerini öğrenmek için harekete geçti. Yılda iki kez uygulanan ALES sınavlarının ilk ve ikinci oturum tarihleri belli oldu. İşte ALES 2020 hakkında merak edilenler...

ALES 2020/1 SINAV TARİHİ

ALES 2020/1 sınavı 16 Ağustos 2020'de uygulanacak.

ALES SINAV YERLERİ BELİRLENDİ Mİ?

ALES sınav giriş yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından ALES sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ALES 2020/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılının ilk ALES sınavının sonuçları 16 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ

2020 Yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 4 Kasım 2020 tarihinde yapılabilecek.

ALES 2020/2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES 2020/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020/2 sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

 

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