ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belirlendi mi?
ALES sınavına sayılı günler kala, adaylar sınav yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES sınavı için heyecan dorukta. Peki ALES sınav yerleri belirlendi mi? ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı mı? ALES ne zaman uygulanacak? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...
Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki bu ay gerçekleştirilecek. İkincisi ise Aralık ayında uygulanacak. 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında alınan ALES/1 başvuruları sonrasında sınav günü ve sınav yerleri merak konusu oldu. Aynı zamanda ALES/1 başvurularını kaçıran ve ikinci ALES sınavına katılmak isteyenler için ALES başvuru tarihlerini de haberimizin içeriğinde yer verdik. İşte ALES/1 hakkında bilinmesi gerekenler ve ALES/2 hakkında merak edilenler...
ALES/1 NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.
ALES/1 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
aLES/1 sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından ALES sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.