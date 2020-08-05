ALES ne zaman? ALES sınav yerleri belirlendi mi?

Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki bu ay gerçekleştirilecek. İkincisi ise Aralık ayında uygulanacak. 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında alınan ALES/1 başvuruları sonrasında sınav günü ve sınav yerleri merak konusu oldu. Aynı zamanda ALES/1 başvurularını kaçıran ve ikinci ALES sınavına katılmak isteyenler için ALES başvuru tarihlerini de haberimizin içeriğinde yer verdik. İşte ALES/1 hakkında bilinmesi gerekenler ve ALES/2 hakkında merak edilenler...

ALES/1 NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES/1 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

aLES/1 sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM tarafından ALES sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.