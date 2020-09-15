Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmeleri | Müge Anlı Aleyna Çakır'ın ölümü...

Müge Anlı'nın programına katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurmaya devam ediyor. 15 Eylül 2020 yayınına ise Aleyna Çakır'ın avukatı katılıyor.

ÜST KAT KOMŞUSU SES KAYITLARINI VERDİ

Aleyna Çakır'ın işkence gördüğü anlara ait ses kayıtları ortaya çıktı. Müge Anlı'da canlı yayına katılan Aleyna Çakır'ın üst kat komşusu Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlarda gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortay çıkan ses kayıtlarını dinleyen Aleyna Çakır'ın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu...

ALEYNA ÇAKIR OLAYININ GEÇMİŞİ

Müge Anlı'nın programına katılan aile, 8 Eylül Salı günü, Esen'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.

İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna Çakır ve sevgilisinin indiğini Aleyna'nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna Çakır'ın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Ardından canlı yayına Aleyna'nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna'nın sevgilisi Ümit Can'ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna'nın defalarca yardım istediğini belirtti.

Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna'nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can'ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.