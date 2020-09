Aleyna Çakır olayında şüpheli sıfatı ile ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi ölü bulundu! Ümit Can Uygun kimdir?

Ümit Can Uygun Ankara'da ikamet ediyor. Aleyna Çakır olayında sosyal medyada canlı yayında genç kadının baygın olduğu anları paylaşan ve yaptıkları ile övünen Ümit Can Uygun olayın ardından tutuklanmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Alayna Çakır'ın anne ve babasının Müge Anlı'ya tekrar konuk olması ve olayın perde arkasında Ümit Can uygun'un olduğu ve kendisini tehdit ettiklerini açıklamasının ardından olaylar devam etmiş canlı yayına konuk olan birçok kadının Ümit Can Uygun hakkındaki söylemleri pes dedirtmişti.

GÜLAY UYGUN OLAYININ ARDINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR!

Ümit Can Uygun'un annesi dün akşam saatlerinde dağlık alanda başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından intihar ettiği not bırakarak yaşamına son verdiği açıklamasında bulunuldu.

GÜLAY UYGUN HAKKINDA MÜGE ANLI'DA İDDİALAR

Müge Anlı'nın programına konuk olan bir görgü tanığı Gülay Uygun'un çocuk eğitmeni olduğu Yurta çalışan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum açıklamasında bulunmıştı. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi.

ÜMİT CAN UYGUN KİMDİR?

Aslen Yozgat Yerköylü olan Ümit Can Uygun, Ankara'da ikamet ediyor. Annesi çocuk eğitmeni olan Gülay Uygun dün akşam saatlerinde dağlık alanda başından vurulmuş halde bulundu. Ankara'da ayakkabı saışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibi olan Ümit Can Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından genç kızı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkması ile gündeme gelmişti.