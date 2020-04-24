Aleyna İsminin Anlamı Nedir? Aleyna Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Aleyna Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Özellikle İslami açıdan büyük öneme sahip ve etkileyici anlamları ile beğenilen bir addır. Son dönemlerde kız çocukları için özellikle telaffuzu noktasında da kulağa hoş geldiği için kullanılıyor.

Aleyna Ne Demek?

Aleyna değişik anlamları üzerinden öne çıkan ve her anlamı ile beğenilen bir isimdir.

- Bizim üzerimize bizim hakkımızda,

- Bizim, bize, bizim üstümüze,

Bu anlamlara sahip olan Aleyna ismi, kız çocuklarına son dönemlerde en çok yakışan ve tercih edilen adlardan biridir. Genelde tek başına kullanılan ve bu şekilde öne çıkan bir isimdir. Ancak değişik isimlerle de bir araya getirmek suretiyle güzel bir bütünlük yakalamak mümkün.

Aleyna Kur’an’da Geçiyor mu?

Modern dünyada son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Aleyna ismine, özellikle televizyonda ve diğer kaynaklarda sıkça karşılaşılmaktadır. Bu yüzden pek çok ebeveyn kız çocukları için bu ismi vermek adına araştırma gerçekleştiriyor. Merak edilen konulardan biri de Aleyna isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kur’an-ı Kerim'de yer alır.