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09.09.2020 - 12:20 | | İHA

Aleyna’nın erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu! Aile çılgına döndü

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Aleyna’nın erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu! Aile çılgına döndü
Aleyna’nın sır ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu
Aleyna’nın sır ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu
Aleyna’nın sır ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Müge Anlı’ya konuştu
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Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ü.U. tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

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