'Alo ben komiser Hans'... Almanları böyle dolandırdılar!

CNN TÜRK TV’den Ceylan Sever’in özel haberine göre, İzmir’de faaliyet gösteren telefon dolandırıcıları, Almanca bilen kişileri işe aldı. Daha sonra kurdukları merdivenaltı çağrı merkezleri aracılığıyla Almanya’da yaşlıları arayıp dolandırdı.

“BEN KOMİSER HANS”

Dolandırıcılar, kendilerini Alman Kriminal Polis Teşkilatı’ndan komiser Hans olarak tanıttıkları ‘adınız terör olaylarına karıştı’ diyerek yaşlı Almanları dolandırdıkları, onlarda elde ettikleri para ve değerli ziynet eşyalarını ise özel kuryelerle Türkiye’ye getirdikleri belirlendi.





32 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çete lideri Lübnan uyruklu Türk vatandaşı kişinin de aralarında bulunduğu 32 kişiyi gözaltına aldı.

ÇETENİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Polis, çeteye ait olan biri inşaat halinde 3 otel, lüks semtlerde 87 gayrimenkul, 41 lüks araç, 25 marka kol saati, 1.5 milyon Euro, 200 bin Dolar, 150 bin TL, 5 kilogram altın ve 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. El konulan toplam mal varlığının 500 milyon liraya yakın olduğu öğrenildi.