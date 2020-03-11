Altın fiyatlarında son durum... Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları bugün özellikle en çok aratılan konuların başında geliyor. Corona virüsünün Türkiye'ye sıçraması nedeniyle piyasalardaki son durum merak edilirken en çok da altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 328,09 TL / Gram altın satış fiyatı 328,51 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 522,79 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 534,52 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.047,32 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.073,03 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.095,52 TL / Tam altın satış fiyatı 2.141,99 TL

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