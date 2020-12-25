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25.12.2020 - 11:28 | | İHA

Amanoslarda PKK'ya ağır darbe!

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanoslarda PKK'ya ağır darbe!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak olarak kullanılan depo ve diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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