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13.11.2020 - 14:06 | | DHA

Amasya’da 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması

Amasya’da 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Amasya’da 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kamuya açık tüm alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik ek tedbirler alındığı belirtildi.

“İlimiz genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın gün içerisinde 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatleri dışında sokağa çıkmalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin kısıtlamadan muaf tutulacaklarına değinildi.

 

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