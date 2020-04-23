Ampute Ne Demek? Tdk'ya Göre Ampute Kelimesinin Açılımı Ve Anlamı Nedir?

Ampute kelimesi kelime kökü olarak ampütasyon ile ilintilidir. Fransız dilinden alıntı yapılarak dilimize yerleşmiş ve çoğu zaman TIP literatüründe kullanılan bir kelimedir. Ancak merak edilmekte ve hakkında sıklıkla araştırma yapılmaktadır.

Ampute Ne Demek?

Ampute kelimesi amputasyon fiilinden türemiş olan bir kelimedir. Tıp literatüründe tercih edilen bir kelime olmakla birlikte dilimize Fransızca Latince fiil olan ve budamak anlamında kullanılan "amputare"

sözcüğünden geçmiştir. Bir parçayı yerinden koparmak, çıkarmak, ayırmak, bir organı vücuttan ayırmak anlamlarında kullanılmaktadır.

TDK'ye Göre Ampute Kelimesinin Açılımı ve Anlamı Nedir?

TDK'ye göre amputasyon ya da ampute farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Genellikle tıp biliminde tercih edilmesi sebebiyle ilk anlamı, bir organı kesip çıkarmak olarak bilinmektedir. Bu anlamıyla kolun ve bacağın kesilmesi durumunda, kolu ve bacağı kesilen kişilere bu kelime kullanılmaktadır. Ayrıca ampute kelimesi genel anlamıyla da dilimizde kullanılabilmektedir. Bu anlamda herhangi bir bütünden bir parçayı kesip koparmak demektir.