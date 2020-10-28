Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dün saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, yaklaşık 100 arazöz, 5 dozer ve 304 personel müdahale etti. Alevlerin tehdit ettiği 50 hane boşaltılırken Antalya-Mersin kara yolu da trafiğe kapatıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

'HASAR TESPİTİ YAPILACAK'

Mersin Valisi Ali İhsan Su, evler, seralar, ekili alanlar ve ahırlardaki hasarlarla ilgili hasar tespit yapacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz yanlarında. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok” dedi.

'BÜYÜK ÖZVERİYLE KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Anamur orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

ORMAN İŞÇİLERİ ÇALILIKLARDA UYUDU

Soğutma çalışmalarının kısmen tamamlandığı bölgede, saatlerdir yoğun bir çalışma sergileyen orman işçileri gece yarısından sonra dinlenmeye çekildi. Dik yamaçlardan indikten sonra semaverde çay demleyen itfaiyeciler, yemek yiyip, çay içti. Bazı personellerin yorgunluk nedeniyle çalılar üzerinde uyuduğu görüldü.

Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı bekleyişi sabahın ilk ışıklarıyla da devam ederken, paniğe neden olan yangında 150 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.