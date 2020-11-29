Anaokulları ve kreşler kapandı mı? Anaokulları uzaktan eğitim mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştı. Koronavirüs vakalarındaki son gelişmeler neticesinde il valiliklerince, anaokulları ve kreşlerin akıbetine yönelik yeni tedbirler alındığı duyuruldu. Hangi illerde anaokulları ve kreşler uzaktan eğitime geçecek?

ANAOKULLARI VE KREŞLER KAPANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınarak, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucu ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitime devam edilmesi bildirilmişti.

Öte yandan son yaşanan gelişmelerle covid-19 riski sebebiyle resmi anaokulları ve anasınıfları için uzaktan eğitim uygulaması devreye sokuldu.

HANGİ İLLERDE ANAOKULLARI UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Koronavirüs vakalarının seyri dikkate alınarak il valilikleri anaokulları, kreşler ve uygulama okulları için bir dizi tedbir alıyor. Buna göre; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Kırklareli'nde de resmi anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında uzakta eğitime geçildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; ''Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınarak, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirildi.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27 Kasım 2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, COVID-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtildi.

Bu kapsamda; covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 1 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.