Anıtkabir ziyaret saatleri | Anıtkabir kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?

Bugün 10 Kasım 2020... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk için inşa edilen Anıtkabir Ata'yı ziyaret etmek isteyen insanlarla dolup taşıyor. Peki, Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziyaret saatleri ne zaman?

ANITKABİR BÖLÜMLERİ

Aslanlı Yol : Anıtkabir’e giriş yerinden başlayarak, ortadaki Tören Meydanı’na kadar uzanan yol “Aslanlı Yol” olarak adlandırılır. Bu yol, ziyaretçileri Atatürk’ ün yüce huzuruna hazırlamak için yapılmıştır. Yola 26 basamaklı merdiven ile çıkılır. Yolun uzunluğu 262.20 m., genişliği 12.80 metredir. Yolun iki yanı güller ve ardıçlarla süslüdür. Yol, traverten ile döşelidir. Yolun iki yanında ikişerli gruplar halinde 12’ si sağ yanda, 12’ si sol yanda olmak üzere 24 aslan heykeli vardır. Bu heykeller, Anadolu’ da büyük devlet kurmuş olan Hititlerin sanat tarzında yapılmıştır.

Tören Meydanı : Aslanlı Yol’ un sonunda, Anıtkabir yan binalarının ve kolonların çevrelediği bir alana çıkılır. 129 X 84.25 m. Boyutlarında olan, dört tarafından üçer basamak merdivenle inilen 15.000 kişi kapasiteli bu alan “Tören Meydanı” olarak adlandırılır. Bu alanın zemini küp şeklinde siyah, kırmızı, sarı ve beyaz renkte traverten taşlarla döşenerek 373 adet halı kompozisyonu oluşturulmuştur. Tören Meydanı'na, bayrak direğinin bulunduğu kısımdan da merdivenlerle çıkılabilir.

Mozole : Anıtkabir’in en önemli bölümü Mozole’dir. Tören Meydanı’ndan 42 basamaklı merdivenle çıkılan Mozole, iki katlı ve dikdörtgen planlı bir yapıdır. Bu bölüm anıtın yapılışında ağırlık merkezi olmuştur. Çünkü, Atatürk’ün kabri ve sembolik lahit bu bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle, Anıtkabir’i meydana getiren mimarlar, yardımcı binalar dizisi içinde Mozole’nin diğer kısımlarından çok daha görkemli olmasına önem vermişlerdir.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

1 Şubat - 14 Mayıs: 09.00 - 16.30

15 Mayıs - 31 Ekim: 09.00 - 17.00

1 Kasım - 31 Ocak: 09.00 - 16.00