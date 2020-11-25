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25.11.2020 - 16:59 | | DHA

Ankara'da ele geçirildi! Bizans dönemine ait...

Ankara'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 bronz tablet ile 1 bronz kadın tanrıça figürü ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da ele geçirildi! Bizans dönemine ait...

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, 3 kişinin birçok tarihi eseri piyasaya sürüp, haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelilerin İ.E., A.E. ve F.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Keçiören ilçesine bağlı Kafkas Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde figürler bulunan 6 bronz tablet ile 1 bronz kadın tanrıça figürü ele geçirildi. İ.E., A.E. ve F.Ö. gözaltına alındı.

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