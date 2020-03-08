Anne köpeği ayağından vurdular

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde yaşandı. Bir anne köpeğin ayaklarından vurulmuş halde olduğu görüldü. Yaralı köpeği fark eden mahalle sakinleri, "Bu vicdansızlıktır. Bu köpeğin yavruları var ve şuan yavrularının yanına gidemiyor, ayağa kalkamıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi. Yaralı köpek tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürüldü.