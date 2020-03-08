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08.03.2020 - 13:49 | | İHA

Anne köpeği ayağından vurdular

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yavruları olduğu belirtilen bir köpek ayaklarından vurulmuş halde bulundu.

Anne köpeği ayağından vurdular

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde yaşandı. Bir anne köpeğin ayaklarından vurulmuş halde olduğu görüldü. Yaralı köpeği fark eden mahalle sakinleri, "Bu vicdansızlıktır. Bu köpeğin yavruları var ve şuan yavrularının yanına gidemiyor, ayağa kalkamıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi. Yaralı köpek tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürüldü.

Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
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