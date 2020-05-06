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06.05.2020 - 02:03 | | DHA

Annesinin ölümüne dayanamadı, balkondan atlamaya çalıştı

Kayseri'de, bir süre önce ölen annesinin üzüntüsüne dayanamayan Cuma K. (45), 13 katlı apartmanın 8'inci katında bulunan evinin balkonuna çıkarak  intihara kalkıştı. Komşularının intihardan vazgeçirdiği Cuma K., hastaneye kaldırıldı.

Annesinin ölümüne dayanamadı, balkondan atlamaya çalıştı

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce annesini kaybeden Cuma K., iddiaya göre bunalıma girdi. Annesinin üzüntüsüne dayanamayan Cuma K., 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi.

Annesinin ölümüne dayanamadı, balkondan atlamaya çalıştı



Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Cuma K.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Cuma K.'nın yalnız yaşadığı eve gelen komşuları da uzun süre ikna etmeye çalıştı. Komşularının yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından Cuma K. bulunduğu yerden indi. Sağlık ekipleri Cuma K.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.

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