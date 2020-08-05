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05.08.2020 - 16:55 | | DHA/AA

Antalya'da bir garip ölüm! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Antalya’da Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan panoramik asansörün boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Antalya'da bir garip ölüm! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörden yardım istendiğini duyunca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimliği belirsiz kişinin, acil iniş merdiveninin kilidini kırıp girdiği asansör boşluğundan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Boşluktan gelen sesleri duyduğunu söyleyen Seyit Ekşi, asansör boşluğundan ‘Kurtarın’ şeklinde sesler duymasının ardından polisi aradığını söyledi.

Asansör kabininde herhangi bir kırılma olmadığını söyleyen Ekşi, kişinin asansör boşluğuna nasıl düştüğünü bilmediğini ifade etti.

ASANSÖRÜN 2'İNCİ KATINDA AYAKKABILARI BULUNDU

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri asansörün 2'nci katında şahsın ayakkabılarını buldu. Şahsın, nereden girdiği yönünde polis asansörün arka kısmında yer alan acil iniş merdiveninde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.

Şahsın nasıl öldüğü hakkında başlatılan araştırma sürüyor.

Antalyada bir garip ölüm Kimse ne olduğunu anlayamadı

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