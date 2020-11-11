Antalya'da FETÖ sanığı öğretmenlere ceza yağdı

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar, kapatılan dershanenin müdürü H.G. ile yardımcısı A.O.Ş., öğretmenler H.B. ve C.D. ile kapatılan başka dershanenin müdürü A.K. ve avukatları katıldı. FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan H.G. ile öğretmen H.B.'yi 7'şer yıl 6'şar ay, öğretmen C.D., dershane müdür yardımcısı A.O.Ş. ile A.K.'yi 6'şar yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.