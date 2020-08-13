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13.08.2020 - 13:10 | | DHA

Antalya'da ineğin ipine dolanarak sürüklenen yaşlı adam öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ipine dolandığı inek tarafından sürüklenen Ahmet Koç (81), yaşamını yitirdi.

Antalya'da ineğin ipine dolanarak sürüklenen yaşlı adam öldü

Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi'nde oturan Ahmet Koç, dün akşam saatlerinde ahırdaki hayvanlara su vermek isterken ayağı ineğin ipine dolandı. İnek tarafından yaklaşık 130 metre sürüklenen Koç, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koç'un cenazesi, bugün Koçlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.
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