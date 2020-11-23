MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da insanlık dışı görüntü! Bu halde bulundu
ABONE OL
23.11.2020 - 16:06 | | DHA

Antalya'da insanlık dışı görüntü! Bu halde bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde, başından zıpkınla vurulmuş caretta caretta bulundu. Caretta caretta tedaviye alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, “'Bunu yapan insan mıdır?' diye düşünmek lazım" dedi.

Antalya'da insanlık dışı görüntü! Bu halde bulundu
Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi
Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi
Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece ihbar üzerine gittikleri sahilde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan caretta carettayı zıpkınla baş ve boynundan vurulmuş halde buldu. Zıpkının kırılan ucunun kaplumbağanın başında kaldığı görüldü. Kemer Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Fevzi Uzun'un acil müdahale ettiği caretta caretta'nın başındaki zıpkın çıkartıldı. Yaralı caretta caretta, Dalyan İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER'in tedavi merkezinde tedaviye alındı.

'BUNU YAPAN İNSAN MIDIR?'

DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, şunları söyledi:

“Hemen bölgeye gittik. Acil müdahale gerektiği için veteriner hekim arkadaşımız Fevzi Uzun'un yardımıyla zıpkın acil olarak çıkartıldı. Boyun ve kafa kısmına zıpkının iki ucu saplanmış, bir ucu da dışarıda kalmış. Bugün sabah bakıma aldık. Durumu stabil ve hareketleri normal. 40-45 yaşlarında, dişi. Ayrıca yüzgecine misina dolanmış. Sindirim sisteminden de misina çıkışı gözlendi. Yaralı kaplumbağayı kurtaran Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Fevzi Uzun'a teşekkür ediyoruz. Zıpkın kasıtlı olarak atılmış görünüyor. 'Bunu yapan insan mıdır?' diye düşünmek lazım. Kaplumbağaya bu zıpkının fırlatılmasının bir açıklaması yok."

Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün yasak var mı, sekizden sonra dışarı çıkmak yasak mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün yasak var mı, sekizden sonra dışarı çıkmak yasak mı?

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

ALES 2 ne zaman? 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES başvuru ekranı

ALES 2 ne zaman? 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES başvuru ekranı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet