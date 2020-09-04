Antalya'da, OsmanlÄ± savaÅŸ gemisi batÄ±ÄŸÄ± bulundu!

Antalya ve Mersin kÄ±yÄ±larÄ±nda su altÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapan, Akdeniz Ãœniversitesi KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma ve OnarÄ±m BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Hakan Ã–niz ve ekibi, Antalyaâ€™da 42, Mersin'de ise 12 yeni gemi batÄ±ÄŸÄ± belirledi. Yenilerle birlikte bugÃ¼ne kadar yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalarda ortaya Ã§Ä±kan batÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 300 olduÄŸunu belirten DoÃ§. Dr. Ã–niz, Antalya ve Mersin kÄ±yÄ±larÄ±ndaki yeni batÄ±klarÄ±n denizin 10 ile 50 metre derinliklerinde tespit edildiÄŸini kaydetti. 2020 yÄ±lÄ±nda, daha Ã¶nce araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bÃ¶lgelerde su altÄ± robotlarÄ±, yandan taramalÄ± sonarlar, multibeam sonarlar ve dronlarla en son teknolojiyi kullandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden DoÃ§. Dr. Ã–niz, ileri teknoloji sayesinde daha Ã¶nce inilmemiÅŸ derinliklere indiklerini aktardÄ±. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±nda, denizin 55 metre derinliÄŸine kadar indiklerini sÃ¶yleyen Ã–niz, bu nedenle bulunan batÄ±klarÄ±n da nispeten daha iyi korunmuÅŸ olduÄŸunu vurguladÄ±.

54 BATIKTAN 50â€™SÄ° AMFORA YÃœKLÃœ

Bu yÄ±l belirlenen 54 batÄ±ÄŸÄ±n TunÃ§ Ã§aÄŸÄ±ndan OsmanlÄ± dÃ¶nemine kadar yayÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 5 bin yÄ±llÄ±k zaman yelpazesine ait gemi batÄ±klarÄ± ve diÄŸer kalÄ±ntÄ±lar olduÄŸunu kaydeden DoÃ§. Dr. Ã–niz, â€œBu batÄ±klar da bize gÃ¶steriyor ki, bizim kÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zda 5 bin yÄ±ldÄ±r deniz ticareti yaygÄ±n ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor" dedi. OsmanlÄ± batÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda 53 batÄ±ktan 50â€™sinin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n Ã§ift kulplu toprak testiler (amforalar) olduÄŸunu anlatan DoÃ§. Dr. Ã–niz, â€œAmfora yÃ¼klÃ¼ 50 batÄ±ÄŸÄ±n 30â€™unun muhtemelen Kilikya bÃ¶lgesinden zeytinyaÄŸÄ± ve ÅŸarap taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Bu gemilerin nereye gittiÄŸini tam olarak bilemesek de o dÃ¶nemde Kilikya bÃ¶lgesinin zeytinyaÄŸÄ± ve ÅŸarabÄ±nÄ±n alÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n Ä°stanbul olduÄŸunu ve bÃ¶lgeden Ä°stanbulâ€™da giden Ã¼rÃ¼nlere vergi indirimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz" dedi.

DoÃ§. Dr. Ã–niz, M.Ã–. 1. yÃ¼zyÄ±ldan M.S. 7. yÃ¼zyÄ±la kadar Kilikya bÃ¶lgesinde zeytinyaÄŸÄ± ve ÅŸarap ticaretinin uluslararasÄ± eksende yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

ÃœZERÄ° KUMLA Ã–RTÃœLÃœ OSMANLI SAVAÅž GEMÄ°SÄ°

Bu yÄ±l tespit ettikleri en Ã¶nemli batÄ±ÄŸÄ±n 18. yÃ¼zyÄ±lda batmÄ±ÅŸ OsmanlÄ± savaÅŸ gemisi olduÄŸunu belirten DoÃ§. Dr. Ã–niz, ÅŸÃ¶yle devam etti:

â€œMuhtemelen bir savaÅŸ gemisi. Antalyaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nda, denizin 40 ile 50 metre derinliÄŸinde ulaÅŸtÄ±k bu batÄ±ÄŸa. Neredeyse geminin tÃ¼m aksamÄ± duruyor. Sanki bir zaman kapsÃ¼lÃ¼ gibi batÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinde her ÅŸey donmuÅŸ gibi. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±zla neredeyse battÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ne ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼. AhÅŸap aksamÄ±, toplarÄ±, gÃ¼lleleri dÄ±ÅŸÄ±nda o dÃ¶nemin teknolojisiyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ yelken donanÄ±mÄ±, suyun iÃ§inde kumun altÄ±nda saklÄ± haldeydi. Gemi ortalama 10-20 santimlik kum Ã¶rtÃ¼sÃ¼yle kaplÄ±ydÄ±. Kum Ã¶rtÃ¼yÃ¼ araladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, geminin yelken donanÄ±mÄ±nÄ±n tÃ¼m orijinal haline ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n oldu. Bizi son derece heyecanlandÄ±ran bir batÄ±k oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle bir yelken teknolojisine daha Ã¶nce hiÃ§ rastlamamÄ±ÅŸtÄ±k. KurÅŸun helezonlarÄ±, halatlarÄ±, demir aksamÄ± ve ahÅŸap komponentleriyle bir 18. yÃ¼zyÄ±l savaÅŸ gemisiydi. Gemide Ã§eÅŸitli boyutlarda toplar var. Geminin dengesi de bu toplarla ayarlanmÄ±ÅŸ. BÃ¼yÃ¼k toplar eÅŸit olarak geminin gÃ¼vertesine daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ. Muhtemelen Ä°stanbul ya da Ã‡eÅŸmeâ€™deki OsmanlÄ± deniz Ã¼slerinden yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nda fÄ±rtÄ±na sÄ±rasÄ±nda bir adacÄ±ÄŸa Ã§arparak batmÄ±ÅŸ."

SAVAÅž FÄ°LOSUNUN DOÄžAL LÄ°MANINDAKÄ° ZÄ°FT KAZANLARI

2020 yÄ±lÄ± su altÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda OsmanlÄ± batÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yine o dÃ¶nemde savaÅŸ filosunun yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ± emniyetli doÄŸal liman da belgelediklerini vurgulayan Ã–niz, â€œBu bÃ¶lgede denizin 25-50 metre derinliklerinde gemi Ã§apalarÄ± bulduk. AyrÄ±ca bakÄ±r kazanlar belgeledik. Bu kazanlarÄ±n, gemilerin denizdeyken bakÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan ziftleme kazanlarÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. OsmanlÄ± dÃ¶neminde gemiler denizdeyken saÄŸa ya da sola yatÄ±rÄ±lÄ±p kuruduktan sonra ziftleme yapÄ±lÄ±yormuÅŸ. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda, OsmanlÄ± savaÅŸ filolarÄ±nÄ±n denizde her an mobil vaziyette beklediÄŸini anladÄ±k. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 250-300 yÄ±l Ã¶nce OsmanlÄ±nÄ±n denizdeki filolarÄ±nÄ±n gerekli durumlarda bakÄ±mlarÄ±nÄ±n da denizde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ olduk" dedi.

OsmanlÄ± batÄ±ÄŸÄ±nÄ±n su altÄ± kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na, Demre MÃ¼zesi ile birlikte 2021 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekleyen DoÃ§. Dr. Ã–niz, kazÄ±lar sayesinde bu dÃ¶neme ait detaylÄ± bilgilerin de ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Â

Â