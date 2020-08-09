Antalya’da otomobile giren yılan zor anlar yaşattı!

Kemer'de su tesisatçısı Hayrettin Aldırma (36) ve oğlu Yusuf (13), 07 ALC 632 plakalı otomobilleriyle Kiriş Mahallesi Çalış Sokak üzerinde bulunan bir işletmeye malzeme almaya gitti. Burada malzemeleri almak için beklerken işletmeden bir arkadaşlarının "Yılan arabanın orada" demesiyle baba- oğul otomobillerine koştu. Hayrettin Aldırma o sırada yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın otomobile girdiğini gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan Aldırma itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine otomobilin bulunduğu Çalış Sokak'a gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içerisini ve görünür tüm noktalarını tek tek inceledi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik kontrolün ardından otomobilin sakin ve sessiz bir noktaya çekilmesini istedi. Yılan, boş bir alana çekilen otomobilin içinden yaklaşık 1,5 saatin sonunda çıkarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Hayrettin Aldırma, "Malzeme almaya gelmiştim bir yere işe gidiyordum. O anda konteynerin altından yılan çıktı. Yılanı çekelim derken arabanın içine girdi. Artık ne yapacağımızı bilmiyorduk, şaşırdık itfaiyeyi aradık. Şu anda ise arabamızın içinden çıktığını gördük. Yani rahatladık herhangi bir şey kalmadı. Arabamıza binip işimize gideceğiz. Allah razı olsun itfaiyeci arkadaşlardan" dedi.