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05.06.2020 - 19:20 | | AA

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! İki kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu! İki kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda A.S (41), Kızlarpınarı Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, adresine yapılan operasyonda ise İ.K. (46), H.Y. ve R.K. yakalandı.

Zanlılardan H.Y. ve R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Adliyeye sevk edilen A.S. ile İ.K. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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