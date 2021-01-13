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13.01.2021 - 13:13 | | DHA

Antalya'da vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın etti

Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

Antalya'da hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Konyaaltı ilçesinde bazı ağaçlar ve evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri devrildi, yağmurdan bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

Antalya'da son 24 saatte rüzgarın hızı 85.7 kilometreyi buldu. Döşemealtı Nebiler Orman Sahası'nda metrekareye 98.3, kent merkezine de 39.8 kilogram yağış düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Denizin renginin çamura döndüğü dikkati çekerken, dalgalar sahil bandına kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'ne spor için gelen kent sakinleri ise hem bu sahil bandında yürüyüş yaptı hem de dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mehmet Ali Avcı ve eşi Şeyma Avcı sahilde birlikte yürüyüş yaptı. Havanın yağmurlu ve fırtınalı olmasına aldırış etmeden yürüyüş yaptıklarını belirten çift, dev dalgaların çok güzel göründüğünü anlattı.

Sahilde dalgaları cep telefonuyla görüntüleyen Asuman Özkan da Antalya'da yaşadığı için çok mutlu olduğunu ve dalgaları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.

Geceden bu yana etkili olan ara ara şiddetini artıran fırtına nedeniyle Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde de bir ağaç köklerinden ayrılarak yola yan yattı. Yağmur nedeniyle Liman Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı, fırtına evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemlerini devirdi.

Antalyada vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın etti

Antalyada vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın etti

Antalya'da vatandaşlar dev dalgalarla fotoğraf çekilebilmek için sahile akın ettiAntalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.
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