AÖF dersleri canlı mı olacak? 2020 AÖF canlı ders nasıl izlenir?

AÖF kayıt yenileme ve kayıt işlemleri 29 Ekim itirabiyle sona erdi. Yeni dönem dersleri için ise geri sayım başladı. Peki, AÖF canlı dersleri nasıl izlenecek?

AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN?

Çevrim içi ortamda eş zamanlı gerçekleşecek Canlı Ders etkinlikleri 2 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.

Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.

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