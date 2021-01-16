AÖF sınav tarihleri 2021 nedir? AÖF sınavı nasıl olacak, online nasıl yapılacak? İşte giriş ekranı...

AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili de bilgi verildi. Öğrenciler sınav tarihleri ve giriş ekranını merak ediyorlar. Peki AÖF final sına tarihleri nedir? AÖF online sınav nasıl yapılacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:

16 Ocak 2021 Cumartesi

17 Ocak 2021 Pazar

18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:

23 Ocak 2021 Cumartesi

24 Ocak 2021 Pazar

25 Ocak 2021 Pazartesi

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

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