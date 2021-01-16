MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖF sınav tarihleri 2021 nedir? AÖF sınavı nasıl olacak, online nasıl yapılacak? İşte giriş ekranı...
ABONE OL
16.01.2021 - 13:44 |

AÖF sınav tarihleri 2021 nedir? AÖF sınavı nasıl olacak, online nasıl yapılacak? İşte giriş ekranı...

AÖF final sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav tarihleri ve öğrenci giriş ekranı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. AÖF 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri detayları haberde yer alıyor. Peki AÖF sınav tarihleri nedir 2021, nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖF sınav tarihleri 2021 nedir? AÖF sınavı nasıl olacak, online nasıl yapılacak? İşte giriş ekranı...

AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili de bilgi verildi. Öğrenciler sınav tarihleri ve giriş ekranını merak ediyorlar. Peki AÖF final sına tarihleri nedir? AÖF online sınav nasıl yapılacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?

1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:

16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi

3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:

23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılığa operasyon! Kod adı: Siliciİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ''Silici" kod adlı operasyon gerçekleştirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü! Serbest bırakıldı

Son dakika! 1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü! Serbest bırakıldı

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti

Aşı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet