AÖF sonuçları AÇIKLANDI, sorgulama ekranı için TIKLA: 2021 Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası...
AÖF sınav sonuçları açıklandı. 2021 Güz Dönemi AÖF sınav sonuçları için meraklanan öğrenciler, arayışa koyuldu. Anadolu Üniversitesi açık Öğretim Fakültesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan duyuruyu haberimize ekledik. Aynı zamanda haberimizin içeriğinde yer alan AÖF sonuçları sorgulama linki üzerinden sınav başarı puanlarınızı öğrenebilirsiniz. İşte 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şu sıralar sınav sonuç heyecanı yaşıyordu. AÖF'ten net açıklama geldi. "AÖF sınav sonuçları açıklandı. Peki AÖF sonuçları nereden öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı...
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI
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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 25 Şubat 2021 tarihinde ise sona erecek. Mazeretli kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat 2021 tarihinde alınacak.
BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.