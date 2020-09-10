AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? İşte beklenen tarih...

AÖF yaz okulu online sınavları sona erdi. Özellikle mezun olma adaylarını aşırı heyecan sarmış durumda... AÖF resmi sitesi sürekli olarak kontrol edilirken sonuç tarihleri araştırılıyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceski sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında sonuçların en geç 11 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.